Самый титулованный клуб Бельгии арендовал хавбека Астон Виллы

"Андерлехт" объявил об аренде 29-летнего полузащитника "Астон Виллы" Леандера Дендонкера.

Соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона. При этом за бельгийским клубом остаётся право выкупа.

Отметим, что Дендонкер провёл 10 лет в системе "Андерлехта", играя за основную команду с 2013 по 2019 годы.

Вторую половина прошлого сезона Леандер провёл в аренде в "Наполи", и принял за это время участие лишь в трёх матчах, не отличившись результативными действиями.