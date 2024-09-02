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Самый титулованный клуб Бельгии арендовал хавбека Астон Виллы

Бельгия

Возвращение бельгийца в родную команду

Самый титулованный клуб Бельгии арендовал хавбека Астон Виллы

Anderlecht

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"Андерлехт" объявил об аренде 29-летнего полузащитника "Астон Виллы" Леандера Дендонкера.

Соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона. При этом за бельгийским клубом остаётся право выкупа.

Отметим, что Дендонкер провёл 10 лет в системе "Андерлехта", играя за основную команду с 2013 по 2019 годы.

Вторую половина прошлого сезона Леандер провёл в аренде в "Наполи", и принял за это время участие лишь в трёх матчах, не отличившись результативными действиями.

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Астон Вилла (Бирмингем) Андерлехт (Брюссель) аренда Леандер Дендонкер
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Источник:
Anderlecht
Опубликовал: Александр Бураков
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