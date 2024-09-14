Кевин де Брюйне хочет уйти со сборной. Тедеско намерен переубедить полузащитника

После матча 2-го тура Лиги наций между сборными Бельгии и Франции, 0:2 полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне раскритиковал партнеров по команде, после чего в СМИ появилась информация, что 33-летний хавбек может покинуть сборную Бельгии.

По информации издания, главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско намерен исправить ситуацию. Он собирается посетить де Брюйне в Англии или позвонить ему.

Напомним, на счету де Брюйне в составе сборной Бельгии 107 игр. Он выступает за сборную с 2010 года.