Бельгийский гранд объявил о расставании с главным тренером

"Андерлехт" прекратил сотрудничество с главным тренером Брайаном Римером.

Временно возьмёт на себя обязанности наставника клуба Дэвид Юбер.

"Клуб хочет выразить искреннюю благодарность Брайану за его преданность делу в течение последних 1 года и 9 месяцев во главе основной команды. Однако руководство клуба оценило последние результаты команды как "недостаточные", - говорится в сообщении прес-службы "пурпурно-белых".

Ример возглавлял "Андерлехт" с декабря 2022 года. За первые шесть месяцев работы датский специалист вывел бельгийский клуб в четвертьфинал Лиги конференций, а в прошлом сезоне его подопечные заняли третье место в национальном чемпионате.

В последних трёх матчах "Андерлехт" не одержал ни одной победы. Последней каплей для руководства стало домашнее поражение от "Генка" (0:2).