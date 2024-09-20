Бельгия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бельгийский гранд объявил о расставании с главным тренером
Полноценная замена пока не найдена
Getty Images/Global Images Ukraine
"Андерлехт" прекратил сотрудничество с главным тренером Брайаном Римером.
Временно возьмёт на себя обязанности наставника клуба Дэвид Юбер.
"Клуб хочет выразить искреннюю благодарность Брайану за его преданность делу в течение последних 1 года и 9 месяцев во главе основной команды. Однако руководство клуба оценило последние результаты команды как "недостаточные", - говорится в сообщении прес-службы "пурпурно-белых".
Ример возглавлял "Андерлехт" с декабря 2022 года. За первые шесть месяцев работы датский специалист вывел бельгийский клуб в четвертьфинал Лиги конференций, а в прошлом сезоне его подопечные заняли третье место в национальном чемпионате.
В последних трёх матчах "Андерлехт" не одержал ни одной победы. Последней каплей для руководства стало домашнее поражение от "Генка" (0:2).
Популярное сейчас
- Игрок Шахтера попал в символическую сборную первого тура ЛЧ
- 3 клуба АПЛ рассматривают вариант трансфера Цыганкова
- Продажа билетов на матч Украина – Чехия приостановлена
- Украина - Афганистан. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ по футзалу
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО
- Красавица дня. Милая парагвайская дама, чей парень решил судьбу матча против Бразилии