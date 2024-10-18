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Форвард сборной Бельгии раскритиковал собственную федерацию за реакцию на конфликт между Куртуа и Тедеско

Бельгия
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В раздевалке команды большие проблемы

Форвард сборной Бельгии раскритиковал собственную федерацию за реакцию на конфликт между Куртуа и Тедеско

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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С прошлого года главный тренер Бельгии Доменико Тедеско не вызывает в ряды сборной Тибо Куртуа. Между ними произошел конфликт, поскольку голкипер почувствовал пренебрежение со стороны руководителя и ушел из тренировочного лагеря национальной команды, когда ему не дали капитанскую повязку в отсутствие Кевина де Брюйне. Нападающий "красных дьяволов" Ромелу Лукаку открыто раскритиковал реакцию бельгийской федерации на этот инцидент между игроком "Реала" и Доменико Тедеско.

"Бельгийская федерация должна была лучше разобраться с этим делом. Такое случается и в других странах, но редко в Бельгии. Я знаю Тибо, я знаю тренера и я говорил с обоими... Тренер сказал то, что сказал, но тогда должна была бы вмешаться федерация... Сейчас этот вопрос до сих пор не решен. В какой сборной еще такое случается?!", - цитирует слова Ромелу Лукаку Marca.

Добавим, что Тибо Куртуа в последний раз играл за сборную 17 июня прошлого года против Австрии в рамках квалификации на Евро-2024. Сейчас Бельгия в Лиге наций находится на третьей позиции в группе А2, имея после четырех туров 4 очка в активе.

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Бельгия Ромелу Лукаку Тибо Куртуа Доменико Тедеско
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
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