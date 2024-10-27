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Вестерло Сергея Сидорчука снова потерпело поражение
Причина в поражении, потому что Сидорчука не выпустили на смену?
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Вчера, 26 октября, "Вестерло" на выезде уступил "Сент-Трюйдену" со счетом 2:0.
Украинский полузащитник Сергей Сидорчук снова не вышел на поле, чтобы помочь команде. Вчерашняя игра стала для полузащитника шестой подряд, в которой он не появился на поле.
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В последний раз футболист играл 30 августа в матче против "Генко", тогда Сидорчук провел на поле 10 минут и заработал желтую карточку.
Сейчас "Вестерло" занимает 8 место в турнирной таблице чемпионата Бельгии.
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Источник:UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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