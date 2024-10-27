  1. UA-Футбол ⚽
  2. Бельгия
  3. Вестерло Сергея Сидорчука снова потерпело поражение
В тренде
Бельгия
Бельгия

Бельгия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вестерло Сергея Сидорчука снова потерпело поражение

Бельгия

Причина в поражении, потому что Сидорчука не выпустили на смену?

Вестерло Сергея Сидорчука снова потерпело поражение

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера, 26 октября, "Вестерло" на выезде уступил "Сент-Трюйдену" со счетом 2:0.

Украинский полузащитник Сергей Сидорчук снова не вышел на поле, чтобы помочь команде. Вчерашняя игра стала для полузащитника шестой подряд, в которой он не появился на поле.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В последний раз футболист играл 30 августа в матче против "Генко", тогда Сидорчук провел на поле 10 минут и заработал желтую карточку.

Сейчас "Вестерло" занимает 8 место в турнирной таблице чемпионата Бельгии.

По теме
yellow-arrow
Сидорчук провел 5-й матч Вестерло подряд на скамейке запасных
yellow-arrow
Форвард сборной Бельгии раскритиковал собственную федерацию за реакцию на конфликт между Куртуа и Тедеско
yellow-arrow
Бывший главный тренер Тоттенхэма может получить работу в Бельгии
Сергей Сидорчук Вестерло (Вестерло)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости