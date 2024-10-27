Вестерло Сергея Сидорчука снова потерпело поражение

Вчера, 26 октября, "Вестерло" на выезде уступил "Сент-Трюйдену" со счетом 2:0.

Украинский полузащитник Сергей Сидорчук снова не вышел на поле, чтобы помочь команде. Вчерашняя игра стала для полузащитника шестой подряд, в которой он не появился на поле.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В последний раз футболист играл 30 августа в матче против "Генко", тогда Сидорчук провел на поле 10 минут и заработал желтую карточку.

Сейчас "Вестерло" занимает 8 место в турнирной таблице чемпионата Бельгии.