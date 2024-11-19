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Забытый талант Аякса может вернуться к игре на самом высоком уровне
Нападающим интересуются клубы Бундеслиги и АПЛ
RSC Anderlecht
Забытый талант "Аякса" Каспер Дольберг, ныне выступающий за "Андерлехт", может покинуть клуб следующим летом.
Известно, что 27-летний нападающий заинтересовал несколько клубов Бундеслиги и АПЛ, и он готов к следующему шагу.
Добавим, что действующий контракт Дольберга с "Андерлехтом" рассчитан до 2027 года. В соглашении между клубом и игроком не прописаны отступные. Бельгийский клуб оценивает своего форварда в 10-15 миллионов евро.
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В этом сезоне Каспер Дольберг принял участие в 20 матчах за "Андерлехт", забив 12 голов и отдав один ассист. По версии портала Transfermarkt его стоимость оценивается в 10 миллионов евро.
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