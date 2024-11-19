  1. UA-Футбол ⚽
  2. Бельгия
  3. Забытый талант Аякса может вернуться к игре на самом высоком уровне
В тренде
Бельгия
Бельгия

Бельгия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Забытый талант Аякса может вернуться к игре на самом высоком уровне

Бельгия

Нападающим интересуются клубы Бундеслиги и АПЛ

Забытый талант Аякса может вернуться к игре на самом высоком уровне

RSC Anderlecht

Новина українською

Забытый талант "Аякса" Каспер Дольберг, ныне выступающий за "Андерлехт", может покинуть клуб следующим летом.

Читайте такжеДва клуба АПЛ хотят подписать чемпиона мира 2018 года

Известно, что 27-летний нападающий заинтересовал несколько клубов Бундеслиги и АПЛ, и он готов к следующему шагу.

Добавим, что действующий контракт Дольберга с "Андерлехтом" рассчитан до 2027 года. В соглашении между клубом и игроком не прописаны отступные. Бельгийский клуб оценивает своего форварда в 10-15 миллионов евро.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Каспер Дольберг принял участие в 20 матчах за "Андерлехт", забив 12 голов и отдав один ассист. По версии портала Transfermarkt его стоимость оценивается в 10 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Лондонский клуб следит за молодым талантом Гента
yellow-arrow
"Я себя не вижу в УПЛ". Экс-капитан Динамо объяснил свою позицию
yellow-arrow
Сидорчук: Хочу изменить нынешнюю свою ситуацию в Вестерло, и бороться за место в составе
Андерлехт (Брюссель) Каспер Дольберг
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости