Забытый талант Аякса может вернуться к игре на самом высоком уровне

Забытый талант "Аякса" Каспер Дольберг, ныне выступающий за "Андерлехт", может покинуть клуб следующим летом.

Читайте также Два клуба АПЛ хотят подписать чемпиона мира 2018 года

Известно, что 27-летний нападающий заинтересовал несколько клубов Бундеслиги и АПЛ, и он готов к следующему шагу.

Добавим, что действующий контракт Дольберга с "Андерлехтом" рассчитан до 2027 года. В соглашении между клубом и игроком не прописаны отступные. Бельгийский клуб оценивает своего форварда в 10-15 миллионов евро.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Каспер Дольберг принял участие в 20 матчах за "Андерлехт", забив 12 голов и отдав один ассист. По версии портала Transfermarkt его стоимость оценивается в 10 миллионов евро.