Тедеско на выход?! Бельгийская футбольная ассоциация определилась с главным претендентом на должность тренера сборной

Доменико Тедеско сейчас находится на грани увольнения после ошеломляющего поражения его команды в Лиге наций от Израиля. Бывший тренер "РБ Лейпциг", который был назначен в феврале прошлого года, очень неудачно выступил со сборной Бельгии на Евро-2024, а также показал провальные результаты в Лиге наций, где лишь по разнице мячей смогли избежать прямого вылета в дивизион B.

Как информирует Daily Record, бельгийская футбольная ассоциация определилась с главным претендентом на замену немецкого специалиста. Речь идет о Филиппе Клемане, который сейчас возглавляет "Рейнджерс". Среди боссов федерации есть желание на этот раз взять на работу местного тренера, поэтому выбор пал на специалиста шотландского клуба. Бельгийская ассоциация наняла исполнительного директора клуба "Брюгге" Винсента Маннарта на должность нового спортивного директора, и понятно, что он будет заинтересован в реформировании партнерства, которое ранее помогло им вместе выиграть два титула чемпионата Бельгии. Также среди кандидатов на пост тренера "красных дьяволов" называют бывшего тренера "Гента" Гейна Вангазебрука.

Отметим, что контракт бельгийцев с тренером Доменико Тедеско рассчитан до 2026 года.