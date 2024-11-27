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Скандалов больше, чем игры. Бельгия в ближайшее время может уволить главного тренера

Бельгия
Обновлено

Бельгия – соперник сборной Украины в плей-офф Лиги наций

Скандалов больше, чем игры. Бельгия в ближайшее время может уволить главного тренера

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бельгийская футбольная ассоциация в ближайшее время может уволить главного тренера национальной сборной Доминико Тедеско.

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Как сообщает журналист Саша Тавольери, завтра, 28 ноября, федерация проведет внеочередное заседание, на котором будет обсуждаться отставка Тедеско.

По данным источника, шансы, что 39-летнгео Тедеско отправят в отставку, довольно велики.

Также отмечается, что раздевалка национальной команды полностью обернулась против специалиста, а некоторые лидеры, включая авторитетного кипера "Реала" Тибо Куртуа и вовсе отказываются выступать за сборную.

Также не радует команда и результатами - в последних 8 матчах у бельгийцев всего 1 победа.

Тедеско возглавил сборную Бельгии в феврале 2023 года. Контракт рассчитан до июня 2026-го.

Также напомним, что Бельгия – соперник сборной Украины в плей-офф Лиги наций, матчи которого запланированы на 20 и 23 марта 2025 года.

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Бельгия Доменико Тедеско
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Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Acsakal (Kharkiv)
27.11.2024 в 19:50
... і це зменшить шанси України пройти Бельгію.
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Комментарии 1
Acsakal (Kharkiv)
27.11.2024 в 19:50
... і це зменшить шанси України пройти Бельгію.
Ответить
0
0

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