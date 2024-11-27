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Скандалов больше, чем игры. Бельгия в ближайшее время может уволить главного тренера
Бельгия – соперник сборной Украины в плей-офф Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine
Бельгийская футбольная ассоциация в ближайшее время может уволить главного тренера национальной сборной Доминико Тедеско.
Как сообщает журналист Саша Тавольери, завтра, 28 ноября, федерация проведет внеочередное заседание, на котором будет обсуждаться отставка Тедеско.
По данным источника, шансы, что 39-летнгео Тедеско отправят в отставку, довольно велики.
Также отмечается, что раздевалка национальной команды полностью обернулась против специалиста, а некоторые лидеры, включая авторитетного кипера "Реала" Тибо Куртуа и вовсе отказываются выступать за сборную.
Также не радует команда и результатами - в последних 8 матчах у бельгийцев всего 1 победа.
Тедеско возглавил сборную Бельгии в феврале 2023 года. Контракт рассчитан до июня 2026-го.
Также напомним, что Бельгия – соперник сборной Украины в плей-офф Лиги наций, матчи которого запланированы на 20 и 23 марта 2025 года.
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