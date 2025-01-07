Бельгийский клуб арендовал защитника Вердера

На днях стало известно, что Оливье Деман может сменить клубную прописку, учитывая отсутствие игровой практики в "Вердере". Так все и произошло.

Левый защитник вернулся в Лигу Жупиле, где будет выступать за "Антверпен". 24-летний игрок присоединился к "красным" на правах аренды, которая будет действовать до конца сезона.

Отметим, что в нынешней кампании Оливье Деман провел 11 матчей (79 минут), однако никакими результативными действиями он не отличался.