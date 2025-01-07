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Бельгийский клуб арендовал защитника Вердера
Об этом говорится на сайте представителя Лиги Жупиле
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На днях стало известно, что Оливье Деман может сменить клубную прописку, учитывая отсутствие игровой практики в "Вердере". Так все и произошло.
Левый защитник вернулся в Лигу Жупиле, где будет выступать за "Антверпен". 24-летний игрок присоединился к "красным" на правах аренды, которая будет действовать до конца сезона.
Отметим, что в нынешней кампании Оливье Деман провел 11 матчей (79 минут), однако никакими результативными действиями он не отличался.
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Источник:Антверпен
Опубликовал: Александр Гресь
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