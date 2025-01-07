Андерлехт ведет переговоры по трансферу защитника Бетиса

Нобель Менди является центральным защитником, который также способен сыграть слева в обороне. Учитывая то, что 20-летний сенегалец находится в тени других игроков "Бетиса", некоторые европейские команды хотят воспользоваться этой ситуацией.

По информации Relevo, "Андерлехт" проявляет интерес к молодому защитнику "зелено-белых". Бельгийский клуб уже сделал шаг по 20-летнему сенегальцу и ведутся переговоры по нему. "Андерлехт" не единственный, поскольку также есть интерес со стороны нескольких команд Лиги 1 к защитнику "Бетиса". По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 1 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Нобель Менди провел 6 матчей, однако никакими результативными действиями он не отметился.