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Андерлехт ведет переговоры по трансферу защитника Бетиса

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Игрок не может похвастаться игровой практикой при Пеллегрини

Андерлехт ведет переговоры по трансферу защитника Бетиса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нобель Менди является центральным защитником, который также способен сыграть слева в обороне. Учитывая то, что 20-летний сенегалец находится в тени других игроков "Бетиса", некоторые европейские команды хотят воспользоваться этой ситуацией.

По информации Relevo, "Андерлехт" проявляет интерес к молодому защитнику "зелено-белых". Бельгийский клуб уже сделал шаг по 20-летнему сенегальцу и ведутся переговоры по нему. "Андерлехт" не единственный, поскольку также есть интерес со стороны нескольких команд Лиги 1 к защитнику "Бетиса". По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 1 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Нобель Менди провел 6 матчей, однако никакими результативными действиями он не отметился.

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Источник:
Relevo
Опубликовал: Александр Гресь
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