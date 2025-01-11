Перед матчами плей-офф Лиги наций сборная Бельгии решила сменить тренера

Тьерри Анри - главный кандидат на замену Доменико Тедеско в сборной Бельгии.

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Королевская бельгийская футбольная ассоциация приняла решение уволить Доменико Тедеско и вместо него назначить Тьерри Анри. Принять решение о новом главном тренере они должны до конца января 2025 года.

Отмечается, что среди претендентов на должность также значатся Марк ван Боммель и Эрик тен Хаг.

Напомним, что сборная Бельгии является соперником Украины в плей-офф Лиги наций за право выступать в Дивизионе А в следующем розыгрыше турнира. Первый матч между сборными Украины и Бельгии состоится 20 марта, ответный матч - 23 марта.