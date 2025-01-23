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Экс-звезда Серии А пополнил состав клуба второго дивизиона Бельгии

Бельгия

Возвращение на родину

Экс-звезда Серии А пополнил состав клуба второго дивизиона Бельгии

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Локерен" переманил к себе известного полузащитника Раджу Наингголана.

Соглашение стороны заключили до конца сезона 2024/25. К новой команде 36-летний футболист присоединился на правах свободного агента.

Последним клубом Наингголана была индонезийская "Баянгкара". За свою карьеру Раджа защищал цвета "Пьяченцы", "Кальяри", "Ромы", "Интера", "Антверпена" и СПАЛ. Также он принял участие в 36-и матчах за сборную Бельгии.

На данный момент "Локерен" занимает 11-е место во втором дивизионе Бельгии.

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Источник:
sporting.be
Опубликовал: Александр Бураков
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