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Экс-звезда Серии А пополнил состав клуба второго дивизиона Бельгии
Возвращение на родину
Getty Images/Global Images Ukraine
"Локерен" переманил к себе известного полузащитника Раджу Наингголана.
Соглашение стороны заключили до конца сезона 2024/25. К новой команде 36-летний футболист присоединился на правах свободного агента.
Последним клубом Наингголана была индонезийская "Баянгкара". За свою карьеру Раджа защищал цвета "Пьяченцы", "Кальяри", "Ромы", "Интера", "Антверпена" и СПАЛ. Также он принял участие в 36-и матчах за сборную Бельгии.
На данный момент "Локерен" занимает 11-е место во втором дивизионе Бельгии.
???????? Radja Nainggolan has joined Belgian Second Division club Lokeren-Temse on short term deal, agreed and signed. pic.twitter.com/o0PCFGh5Iq— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 22, 2025
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