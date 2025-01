Экс-звезда Серии А пополнил состав клуба второго дивизиона Бельгии

"Локерен" переманил к себе известного полузащитника Раджу Наингголана.

Соглашение стороны заключили до конца сезона 2024/25. К новой команде 36-летний футболист присоединился на правах свободного агента.

Последним клубом Наингголана была индонезийская "Баянгкара". За свою карьеру Раджа защищал цвета "Пьяченцы", "Кальяри", "Ромы", "Интера", "Антверпена" и СПАЛ. Также он принял участие в 36-и матчах за сборную Бельгии.

На данный момент "Локерен" занимает 11-е место во втором дивизионе Бельгии.

???????? Radja Nainggolan has joined Belgian Second Division club Lokeren-Temse on short term deal, agreed and signed. pic.twitter.com/o0PCFGh5Iq