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Сборная Бельгии определилась с новым тренером перед матчами с Украиной
Известный французский менеджер
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Новым главным тренером сборной Бельгии стал Руди Гарсия, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
Согласно данным журналиста, стороны подписали контракт вчера вечером.
Последним местом работы 60-летнего специалиста был "Наполи", который он покинул в ноябре 2023 года. Ранее француз также работал в "Лионе", "Дижоне", "Марселе", "Роме" и "Аль-Насре".
Не так давно сборная Бельгии уволила немецкого наставника Доменико Тедеско.
Как известно, "Красные дьяволы" являются соперником национальной команды Украины в плей-офф Лиги наций за место в дивизионе A. Матчи состоятся 20-го и 23-го марта.
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