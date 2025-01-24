Сборная Бельгии определилась с новым тренером перед матчами с Украиной

Новым главным тренером сборной Бельгии стал Руди Гарсия, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно данным журналиста, стороны подписали контракт вчера вечером.

Последним местом работы 60-летнего специалиста был "Наполи", который он покинул в ноябре 2023 года. Ранее француз также работал в "Лионе", "Дижоне", "Марселе", "Роме" и "Аль-Насре".

Не так давно сборная Бельгии уволила немецкого наставника Доменико Тедеско.

Как известно, "Красные дьяволы" являются соперником национальной команды Украины в плей-офф Лиги наций за место в дивизионе A. Матчи состоятся 20-го и 23-го марта.