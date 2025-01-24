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Официально. Именитый соперник сборной Украины в плей-офф Лиги наций назначил главного тренера

Бельгия

Найден новый рулевой

Официально. Именитый соперник сборной Украины в плей-офф Лиги наций назначил главного тренера

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Руди Гарсия официально возглавил национальную сборную Бельгии. Об этом сообщил официальный сайт федерации футбола страны.

О деталях сотрудничества между сторонами пока что неизвестно. На должности наставника "красных дьяволов" французский специалист заменил Доменико Тедеско.

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Последним местом работы Гарсии был "Наполи", который он покинул в конце 2023 года. До этого француз тренировал "Лилль", "Рому", "Марсель", "Лион" и "Аль-Наср".

Напомним, что 20 и 23 марта Бельгия сыграет с Украиной за место в элите Лиги наций. Первая встреча между сборными состоится на номинально домашнем поле для "сине-желтых" в испанской Мурсии.

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