Бельгия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально. Именитый соперник сборной Украины в плей-офф Лиги наций назначил главного тренера
Найден новый рулевой
Getty Images/Global Images Ukraine
Руди Гарсия официально возглавил национальную сборную Бельгии. Об этом сообщил официальный сайт федерации футбола страны.
О деталях сотрудничества между сторонами пока что неизвестно. На должности наставника "красных дьяволов" французский специалист заменил Доменико Тедеско.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Последним местом работы Гарсии был "Наполи", который он покинул в конце 2023 года. До этого француз тренировал "Лилль", "Рому", "Марсель", "Лион" и "Аль-Наср".
Напомним, что 20 и 23 марта Бельгия сыграет с Украиной за место в элите Лиги наций. Первая встреча между сборными состоится на номинально домашнем поле для "сине-желтых" в испанской Мурсии.
Популярное сейчас
- Поражение Довбика, победа Яремчука, ничья Динамо и несколько зимних трансферов. Главные новости за 23 января
- Таблица коэффициентов УЕФА. Неожиданный позитив, но запоздалый
- ЛЕ. Манчестер Юнайтед – Рейнджерс 2:1. У этой команды все же есть характер
- Экс-звезда Серии А пополнил состав клуба второго дивизиона Бельгии
- Жена Зубкова - о своих фотосессиях: Мужчина для женщины хозяин, что ли? Мое тело – мое дело
- Псевдо-любовница Бекхэма снова даёт о себе знать: почему она решила заговорить о "романе" с футболистом?