Бельгия
Бельгия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новый тренер сборной Бельгии хочет, чтобы Куртуа вернулся в национальную команду
Он - один из лучших игроков Бельгии (с)
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Новый главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия хочет вернуть в ряды национальной команды Тибо Куртуа.
"Он - один из лучших игроков Бельгии. У нас все еще есть хорошие вратари, но Тибо, по моему мнению, лучший голкипер в мире. Было бы хорошо иметь возможность рассчитывать на него", - сказал Руди.
Напомним, в прошлом году Куртуа принял решение завершить международную карьеру из-за конфликта с предыдущим тренером сборной Бельгии Доменико Тедеско.
Читайте такжеОфициально. Именитый соперник сборной Украины в плей-офф Лиги наций назначил главного тренера
По теме
Оцените этот материал:
Источник:reuters
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Победитель спринта на этапе Кубка мира в Антхольце объявил о завершении карьеры
- Калюжным не ограничились. Английский клуб положил глаз на еще одного игрока сборной Украины
- Александрия подпишет экс-защитника Динамо – Источник
- Экс-звезда Серии А пополнил состав клуба второго дивизиона Бельгии
- Культовый футболист Челси и триумфатор Лиги чемпионов стал частью армии Amazon
- Мария Гвардиола рассказала о причинах расставания своих родителей
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000