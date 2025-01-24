Новый тренер сборной Бельгии хочет, чтобы Куртуа вернулся в национальную команду

Новый главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия хочет вернуть в ряды национальной команды Тибо Куртуа.

"Он - один из лучших игроков Бельгии. У нас все еще есть хорошие вратари, но Тибо, по моему мнению, лучший голкипер в мире. Было бы хорошо иметь возможность рассчитывать на него", - сказал Руди.