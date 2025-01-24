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Новый тренер сборной Бельгии хочет, чтобы Куртуа вернулся в национальную команду

Бельгия

Он - один из лучших игроков Бельгии (с)

Новый тренер сборной Бельгии хочет, чтобы Куртуа вернулся в национальную команду

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Новый главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия хочет вернуть в ряды национальной команды Тибо Куртуа.

"Он - один из лучших игроков Бельгии. У нас все еще есть хорошие вратари, но Тибо, по моему мнению, лучший голкипер в мире. Было бы хорошо иметь возможность рассчитывать на него", - сказал Руди.

Напомним, в прошлом году Куртуа принял решение завершить международную карьеру из-за конфликта с предыдущим тренером сборной Бельгии Доменико Тедеско.

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Бельгия Руди Гарсия Тибо Куртуа Доменико Тедеско
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Источник:
reuters
Опубликовал: Екатерина Власова
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