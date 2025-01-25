Новый тренер сборной Бельгии хочет вернуть звездных игроков сборной

Руди Гарсия официально возглавил сборную Бельгии. Об этом сообщил официальный сайт федерации футбола страны, и, чтобы не терять время, 60-летний специалист уже принимает кадровые решения.

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Первое – новый тренер сборной Бельгии хочет, чтобы Куртуа вернулся в национальную команду. Он назвал его одним из лучших игроков Бельгии и сказал, что было бы хорошо иметь возможность рассчитывать на него.

Кроме Тибо Куртуа, Руди Гарсия хочет вернуть Ромелу Лукаку и Кевина де Брюйне. Они пропустили матчи Лиги наций в конце 2024 года. В планах Гарсии встретиться с нападающим и полузащитником, чтобы обсудить их участие в сборной Бельгии.