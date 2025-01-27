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Экс-игрок Ромы и Интера арестован по подозрению в контрабанде кокаином

Бельгия

Снова вляпался

Экс-игрок Ромы и Интера арестован по подозрению в контрабанде кокаином

Getty Images/Global Images Ukraine

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Спустя три дня после успешного дебюта в составе "Локерена" во второй лиге Бельгии, 36-летний Раджа Наингголан был арестован Федеральной судебной полицией Брюсселя по подозрению в причастности к международной контрабанде кокаина через порт Антверпена.

"Расследование касается предполагаемых фактов ввоза кокаина из Южной Америки в Европу через порт Антверпена и его перераспределения в Бельгии. Мы можем подтвердить, что футболист Раджа Наингголан был лишен свободы в рамках этого дела. Поскольку в настоящее время ведутся допросы, и в соответствии с принципом презумпции невиновности, на данном этапе никаких дополнительных комментариев не будет", - пояснила ситуацию прокуратура.

Ранее Наингголан уже был связан с контрабандой кокаина, когда выяснилось, что один из его деловых партнеров в фирме, занимающейся частными самолетами, в прошлом был осужден за нелегальную торговлю наркотики на частных самолетах для террористической организации "Хезболла". Также последние годы Раджу регулярно замечали в ночных заведениях Антверпена в компании людей, связанных с наркотиками.

На протяжении карьеры Наингголан выступал за "Рому", "Интер", "Пьяченцу", "Кальяри", "Антверпен" и СПАЛ. Также на счету бельгийца 36 матчей за национальную сборную.

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Источник:
nieuwsblad.be
Опубликовал: Александр Бураков
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