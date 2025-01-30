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Куртуа впервые заговорил о возвращении в сборную Бельгии
Моя цель - иметь возможность сыграть на ЧМ в 2026 году (с)
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Реала" Тибо Куртуа заявил, что хотел бы сыграть на Чемпионате мира-2026 года.
"Моя цель - иметь возможность сыграть на ЧМ в 2026 году. Я всегда об этом думал, но с бывшим тренером сборной Бельгии (Доменико Тодеско) у меня был конфликт. В долгосрочной перспективе я все же был прав.
Буду ли я в составе команды на матче против сборной Украины в марте? Посмотрим, вызовет ли меня тренер (смеется)", - сказал Куртуа.
Напомним, в прошлом году Тибо принял решение завершить международную карьеру из-за конфликта с Тедеско. А 24 января сборную Бельгии возглавил Руди Гарсия, который хочет
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