  1. UA-Футбол ⚽
  2. Бельгия
  3. Куртуа впервые заговорил о возвращении в сборную Бельгии
В тренде
Бельгия
Бельгия

Бельгия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Куртуа впервые заговорил о возвращении в сборную Бельгии

Бельгия

Моя цель - иметь возможность сыграть на ЧМ в 2026 году (с)

Куртуа впервые заговорил о возвращении в сборную Бельгии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа заявил, что хотел бы сыграть на Чемпионате мира-2026 года.

"Моя цель - иметь возможность сыграть на ЧМ в 2026 году. Я всегда об этом думал, но с бывшим тренером сборной Бельгии (Доменико Тодеско) у меня был конфликт. В долгосрочной перспективе я все же был прав.

Буду ли я в составе команды на матче против сборной Украины в марте? Посмотрим, вызовет ли меня тренер (смеется)", - сказал Куртуа.

Напомним, в прошлом году Тибо принял решение завершить международную карьеру из-за конфликта с Тедеско. А 24 января сборную Бельгии возглавил Руди Гарсия, который хочет вернуть в ряды национальной команды Куртуа.

Читайте такжеАнчелотти: Я не поддаюсь критике
По теме
yellow-arrow
"Называйте меня просто Бог". Сидорчук рассказал смешную историю с легионером Динамо
yellow-arrow
Сидорчук рассказал, планирует ли он сменить клуб
yellow-arrow
Сидорчук объяснил, почему получает мало игрового времени в Вестерло
Бельгия Тибо Куртуа
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
hln
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости