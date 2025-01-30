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Наполи хочет подписать вингера Андерлехта

Бельгия

Ведутся переговоры

Наполи хочет подписать вингера Андерлехта

Тransfermarkt

Новина українською

"Наполи" заинтересовался бельгийским левым вингером Фрэнсисом Амузу из "Андерлехта". Об этом пишет Фабрицио Романо.

Между клубами уже начались переговоры. Команды никак не могут договориться о трансферной стоимости футболиста.

Амузу в текущем сезоне сыграл 27 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. У футболиста контракт с "Андерлехтом" рассчитан до 30 июня 2025 года.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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