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Наполи хочет подписать вингера Андерлехта
Ведутся переговоры
Тransfermarkt
"Наполи" заинтересовался бельгийским левым вингером Фрэнсисом Амузу из "Андерлехта". Об этом пишет Фабрицио Романо.
Между клубами уже начались переговоры. Команды никак не могут договориться о трансферной стоимости футболиста.
Амузу в текущем сезоне сыграл 27 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. У футболиста контракт с "Андерлехтом" рассчитан до 30 июня 2025 года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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