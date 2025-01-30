Наполи хочет подписать вингера Андерлехта

"Наполи" заинтересовался бельгийским левым вингером Фрэнсисом Амузу из "Андерлехта". Об этом пишет Фабрицио Романо.

Между клубами уже начались переговоры. Команды никак не могут договориться о трансферной стоимости футболиста.

Амузу в текущем сезоне сыграл 27 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. У футболиста контракт с "Андерлехтом" рассчитан до 30 июня 2025 года.