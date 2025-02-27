Главный тренер сборной Бельгии рассказал о своих целях на должности

После ухода из "Наполи" в 2023 году Руди Гарсия возглавил сборную Бельгии. Это первый подобный опыт для него. Его первоочередные задачи - сохранить "красных дьяволов" в дивизионе А Лиги Наций (в марте они сыграют плей-офф против Украины) и обеспечить команде квалификацию на ЧМ-2026.

Одним из главных вопросов для Гарсии является ситуация с Тибо Куртуа, которого он намерен вернуть после конфликта с Доминико Тедеско

"Он вернется. Это отличная новость для всей Бельгии. Я всегда считал Тибо лучшим вратарем в мире. Я посетил его в Мадриде перед матчем с "Манчестер Сити" и воспользовался случаем, чтобы встретиться с Кевином Де Брюйне и Джереми Доку", - сказал Гарсия.

Он также рассказал, что советовался с Дидье Дешамом и Валидом Реграги относительно роли тренера национальной сборной.

"Я обсуждал это с Дешамом и Реграги. Это совсем другая работа. В клубах мы играем каждые 3-4 дня, имея 50-60 матчей за сезон, а здесь только дюжина, если нет крупных турниров. Они посоветовали мне четко расставлять приоритеты и оптимизировать свое время. Главное для тренера сборной - ясность, логика и здравый смысл", - говорит Гарсия.

Гарсия признался, что хочет закончить карьеру на посту тренера сборной Бельгии.

"Жить в Бельгии? Я рассматриваю такую возможность. Но уже сейчас чувствую себя на 100% бельгийцем! Я надеюсь завершить карьеру, тренируя "красных дьяволов". Мы быстро находим общий язык. У меня отличное взаимопонимание с Винсентом Маннаертом, который пригласил меня на эту должность. Мы хотим создать новую динамику, предложить игрокам новые идеи. Самое главное, чтобы вся страна поддерживала свою национальную сборную", - сказал Гарсия.

Напомним, что сборная Бельгии сыграет против Украины 20 марта, а ответный матч состоится 23 марта.