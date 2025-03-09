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Голкипер сборной Бельгии завершил карьеру из-за Куртуа. Он шокирован позицией федерации в данном вопросе

Бельгия

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Голкипер сборной Бельгии завершил карьеру из-за Куртуа. Он шокирован позицией федерации в данном вопросе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

По информации Cadena SER, игроки сборной Бельгии недовольны решением федерации принять возвращение в команду голкипера Тибо Куртуа. Более того, из-за этого свои выступления за национальную команду завершил 32-летний голкипер Кун Кастельс.

Кастельса возмущает, что Куртуа выступает за сборную, когда ему захочется.

"Если так, то любой футболист может делать то, что захочет".

"Это противоречит принципам и ценностям, которые должны быть в командном спорте. Я не могу больше быть частью организации, которая поддерживает такое поведение", - заявил Кастельс.

Напомним, 20-го и 23-го марта Бельгия сыграет с Украиной матчи плей-офф Лиги наций за право повыситься в Дивизион A.

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Источник:
cadenaser.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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