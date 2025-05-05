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Определен победитель кубка Бельгии. Команда обновила национальный рекорд
Впервые за 10 лет
Getty Images/Global Images Ukraine
"Брюгге" завоевал Кубок Бельгии, обыграв в финальном матче "Андерлехт" со счетом 2:1.
Героем встречи стал оформивший дубль Ромео Вермант.
Стоит отметить, что триумф "Брюгге" в этом турнире празднует уже 12-й раз, что является рекордом страны. Последняя победа "черно-синих" была датирована в 2015-м году.
Кубок Бельгии 2024/25. Финал
"Брюгге" – "Андерлехт" 2:1
Голы: Вермант, 40, 61 – Васкес, 90+1
Cup Winners 2024-2025! ????????⚫️ #CLUAND #BoerenNaarBrussel pic.twitter.com/35n8Ue29aT— Club Brugge KV (@ClubBrugge) May 4, 2025
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