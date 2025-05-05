Определен победитель кубка Бельгии. Команда обновила национальный рекорд

"Брюгге" завоевал Кубок Бельгии, обыграв в финальном матче "Андерлехт" со счетом 2:1.

Героем встречи стал оформивший дубль Ромео Вермант.

Стоит отметить, что триумф "Брюгге" в этом турнире празднует уже 12-й раз, что является рекордом страны. Последняя победа "черно-синих" была датирована в 2015-м году.

Кубок Бельгии 2024/25. Финал

"Брюгге" – "Андерлехт" 2:1

Голы: Вермант, 40, 61 – Васкес, 90+1