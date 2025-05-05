  1. UA-Футбол ⚽
  2. Бельгия
  3. Определен победитель кубка Бельгии. Команда обновила национальный рекорд

В тренде
Бельгия
Бельгия

Бельгия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Определен победитель кубка Бельгии. Команда обновила национальный рекорд

Бельгия

Впервые за 10 лет

Определен победитель кубка Бельгии. Команда обновила национальный рекорд

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Брюгге" завоевал Кубок Бельгии, обыграв в финальном матче "Андерлехт" со счетом 2:1.

Героем встречи стал оформивший дубль Ромео Вермант.

Стоит отметить, что триумф "Брюгге" в этом турнире празднует уже 12-й раз, что является рекордом страны. Последняя победа "черно-синих" была датирована в 2015-м году.

Кубок Бельгии 2024/25. Финал

"Брюгге" – "Андерлехт" 2:1

Голы: Вермант, 40, 61 – Васкес, 90+1

По теме
yellow-arrow
Сидорчук отыграл тайм за Вестерло. Известны его оценки
yellow-arrow
Сидорчук вернул доверие тренера? Украинец снова выйдет в старте на матч Лиги Жупиле
yellow-arrow
Сидорчук помог Вестерло одержать победу в драматичном поединке
Брюгге Андерлехт (Брюссель) Кубок Бельгии
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости