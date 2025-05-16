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Экс-нападающий Зари и одноклубник Сидорчука может перебраться в МЛС
Новый вариант развития карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Вестерло" Аллахьяр Сайядманеш вошел в сферу интересов клуба МЛС "Нью-Йорк Сити"
Потенциальный трансферов является частью значительной перестройки в бельгийском клубе, который собирается в течение летнего трансферного окна осуществить почти 20 сделок по продаже/покупке игроков.
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Transfermarkt в настоящее время оценивает рыночную стоимость Аллахьяра в 4 млн евро.
В сезоне 2020/2021 Сайядманеш защищал цвета луганской "Зари". В этом сезоне 23-летний иранец отметился 7 голами и 8 результативными передачами в 35 матчах.
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