Экс-нападающий Зари и одноклубник Сидорчука может перебраться в МЛС

Форвард "Вестерло" Аллахьяр Сайядманеш вошел в сферу интересов клуба МЛС "Нью-Йорк Сити"

Потенциальный трансферов является частью значительной перестройки в бельгийском клубе, который собирается в течение летнего трансферного окна осуществить почти 20 сделок по продаже/покупке игроков.

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Transfermarkt в настоящее время оценивает рыночную стоимость Аллахьяра в 4 млн евро.

В сезоне 2020/2021 Сайядманеш защищал цвета луганской "Зари". В этом сезоне 23-летний иранец отметился 7 голами и 8 результативными передачами в 35 матчах.