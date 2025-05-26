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Первый триумф за 90 лет. Определился чемпион Бельгии

Бельгия

Знаменательное достижение

Первый триумф за 90 лет. Определился чемпион Бельгии

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Юнион Сент-Жиллуаз" стал чемпионом Бельгии сезона-2024/25.

В последнем туре подопечные Себастьяна Поконьоли взяли верх над "Гентом" со счетом 3:1 и, тем самым, сохранили свое преимущество над "Брюгге" в борьбе за золотые медали.

Последний раз "Юнион Сент-Жиллуаз" финишировал на первом месте в Лиге Жупиле в 1935-м году. Это 12-й чемпионский титул в истории брюссельского клуба.

"Юнион Сент-Жиллуаз" — "Гент" 3:1

Голы: Иванович, 11, Дэвид, 68, 75 — Гудьонсен, 45

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Чемпионат Бельгии Юнион Сент-Жилуаз (Сен-Жиль)
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