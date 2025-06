Брюгге объявил о трансфере нападающего из Германии

Немецкий нападающий итальянского происхождения Николо Тресольди официально стал игроком бельгийского "Брюгге".

До этого 20-летний футболист выступал во Второй Бундеслиге в составе "Ганновера 96", за который в этом сезоне провел 34 матча и совершил 10 результативных действий (7 голов + 3 ассиста).

Our newest Bruges boy has landed! ????????????



Welcome, Nicolò Tresoldi! ???? pic.twitter.com/Tttse2pv8g