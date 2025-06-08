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Брюгге объявил о трансфере нападающего из Германии
Усиление атакующего звена
https://x.com/ClubBrugge
Немецкий нападающий итальянского происхождения Николо Тресольди официально стал игроком бельгийского "Брюгге".
До этого 20-летний футболист выступал во Второй Бундеслиге в составе "Ганновера 96", за который в этом сезоне провел 34 матча и совершил 10 результативных действий (7 голов + 3 ассиста).
Our newest Bruges boy has landed! ????????????— Club Brugge KV (@ClubBrugge) June 7, 2025
Welcome, Nicolò Tresoldi! ???? pic.twitter.com/Tttse2pv8g
Сумму трансфера, в которую обошелся Тресольди бельгийскому гранду, оценивается в 7-8 миллионов евро. Контракт подписан на срок до 2029 года.
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