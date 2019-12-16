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Лэмпард: Мы понимали, что в плэй-офф ЛЧ нам попадется сильный соперник
Серьезное испытание для молодого тренера
Сегодня состоялась жеребьевка Лиги Чемпионов - "Челси" сыграет против "Баварии". Своими мыслями поделился Фрэнк Лэмпард.
"Очень тяжелый жребий, но очень хороший. Мы понимали, что после группового этапа нас будут ждать сильные оппоненты. Мы подготовились к этому.
У нас с "Баварией" есть своя история встреч. Матчи станут для нас серьезным испытанием. Нужно серьезно подготовиться", - приводит слова англичанина сайт "пенсионеров".
Напомним, что последний раз команды встречались в финале Лиги Чемпионов 2012 года. Тогда "синие" обыграли соперника на их стадионе. Лэмпард провел всю игру и реализовал пенальти в послематчевой серии.