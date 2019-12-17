Сравнил с Ювентусом. Костюк охарактеризовал нового соперника Динамо U19 в Юношеской лиге УЕФА

Старший тренер киевского "Динамо" (U19) – о результатах жеребьевки Юношеской лиги УЕФА, где в соперники киевлянам досталось загребское "Динамо", и о планах подготовки к весенней части сезона.

"На этом этапе уже нет слабых соперников. Мы видели игры этой команды против "Шахтера" и "Манчестер Сити". Там работает тренер, который уже работал в Украинской Премьер-лиге – Игорь Йовичевич.

В последнем туре своей группы, в поединке за выход в 1/16 финала, они обыграли "Манчестер Сити", который туром ранее разгромил "Шахтер" (5:0). Это заслуживает уважения.

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Это хорошо организованная команда, но все зависит от нас. Как мы будем готовы, насколько хорошо будем играть.

Сегодня "Динамо" Загреб демонстрирует более качественный футбол, чем «Ювентус», с которым мы играли в прошлом сезоне», - отметил Костюк.

Рассказал старший тренер и о предстоящей подготовке к весенней части сезона.

"В середине января, примерно 13-14 числа, мы вместе с дублем проходим медицинское обследование и начинаем готовиться в Киеве. Затем по планам - уточняем. Окончательного решения по сборам еще не принято. На первые две недели после отпуска план работы уже готов. Далее будем отталкиваться от решения по сборам", - добавил Игорь Костюк.