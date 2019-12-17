Известно место и время динамовского дерби в Юношеской лиге УЕФА

В понедельник в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф раунда Юношеской лиги УЕФА.

По итогам жеребьевки, соперником киевского "Динамо" U19 на этой стадии станет "Динамо" (Загреб).

Чуть позже стали известны дата и время начала поединка.

Встреча состоится 12 февраля на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Время начала матча - 17:00.

Напомним, что плей-офф будет состоять из одного поединка, который киевляне проведут дома на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Победители этого раунда выйдут в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, где присоединятся к 8 команд, которые финишировали первыми в группах. Жеребьевка матчей 1/8 финала и последующих стадий состоится 14 февраля.