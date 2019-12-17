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Гвардиола: Мадридский Реал - король Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
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"Горожанам" не очень повезло со жребием

Гвардиола: Мадридский Реал - король Лиги Чемпионов
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Вчера состоялась жеребьевка Лиги Чемпионов - "Манчестер Сити" сыграет против "Реала". Своим мнением поделился Хосеп Гвардиола.

"Нас ожидает сложное испытание. "Реал" - очень серьезный клуб, они короли Лиги Чемпионов. Нам нужно очень серьезно готовиться в ближайшие два месяца.

Зидан? Я мечтал играть с ним в одной команде, когда он выступал в "Ювентусе". Я с ним очень мало разговаривал, но он производит впечатление невероятного человека", - приводит слова испанца AS.

Крайне вероятно, что в ближайшее время Гвардиола лишится своего главного помощника.

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В статье: Хосеп Гвардиола Зинедин Зидан Реал (Мадрид) Манчестер Сити
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