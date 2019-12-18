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Президент Атлетико: Это у них пускай голова идет кругом. Ливерпуль – отличная команда, но у нас есть Облак

Лига Чемпионов
(1 голосов)

"У нас есть Халк"

Президент Атлетико: Это у них пускай голова идет кругом. Ливерпуль – отличная команда, но у нас есть Облак
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Президент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо отметил, что "матрасники" могут пройти английский "Ливерпуль" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Слова босса приводит Marca.

"Это у них пускай голова идет кругом, а не у нас. Мы понимали, что можем встретиться с мерсисайдцами и противостоять этой команде. К слову, мы ведь уже обыгрывали англичан – да, несколько лет назад, в Лиге Европы. "Ливерпуль" – отличная команда, но у нас есть Облак".

Первый поединок между командами пройдет 18 февраля в Мадриде, ответный – 11 марта в Ливерпуле. Испанцы и англичане уже встречались в полуфинале Лиги Европы 2009/10, как правильно отметил Сересо. "Матрасники" прошли дальше благодаря выездному голу (общий счет противостояния – 2:2).

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В статье: Атлетико (Мадрид) Энрике Сересо Ливерпуль Ян Облак
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Комментарии (1)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
18.12.2019 в 09:30
Так у Ливера есть облакоразгоняющие пушки)))
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