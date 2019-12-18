Президент Атлетико: Это у них пускай голова идет кругом. Ливерпуль – отличная команда, но у нас есть Облак

Президент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо отметил, что "матрасники" могут пройти английский "Ливерпуль" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Слова босса приводит Marca.

"Это у них пускай голова идет кругом, а не у нас. Мы понимали, что можем встретиться с мерсисайдцами и противостоять этой команде. К слову, мы ведь уже обыгрывали англичан – да, несколько лет назад, в Лиге Европы. "Ливерпуль" – отличная команда, но у нас есть Облак".