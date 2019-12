Стало известно, сколько удалось заработать донецкому Шахтеру в текущем сезоне Лиги чемпионов

Во время выступлений в групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2019/2020 "горняки" заработали суммарно 44,2 млн евро. Если бы "Шахтер" вышел в плей-офф главного клубного европейского турнира, то мог бы заработать еще как минимум 9,5 млн евро. Цифры выглядят следующим образом:

Напомним, "Шахтер" занял третье место в своем квартете, после чего автоматически отправился в Лигу Европы, где в 1/16 финала встретится с португальской "Бенфикой".

Although no club from outside the Big Five leagues reached the last 16, some of them still generated good money from their Champions league adventures. Excluding TV pool, the largest earners were Benfica €51m, Ajax €46m, Shakhtar Donetsk €44m and Zenit St Petersburg €41m. pic.twitter.com/veQrWz1iiQ