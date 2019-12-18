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Стало известно, сколько удалось заработать донецкому Шахтеру в текущем сезоне Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Больше 40 миллионов евро

Стало известно, сколько удалось заработать донецкому Шахтеру в текущем сезоне Лиги чемпионов
Новина українською

Во время выступлений в групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2019/2020 "горняки" заработали суммарно 44,2 млн евро. Если бы "Шахтер" вышел в плей-офф главного клубного европейского турнира, то мог бы заработать еще как минимум 9,5 млн евро. Цифры выглядят следующим образом:

  • 15,25 млн евро – обязательная сумма за участие в групповом этапе;
  • 5,7 млн евро – за результаты на групповой стадии (2,7 млн евро за победу, по 900 тысяч за три ничьи и по 150 тысяч за два поражения);
  • 23,3 млн евро – за место в таблице коэффициентов УЕФА.
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Напомним, "Шахтер" занял третье место в своем квартете, после чего автоматически отправился в Лигу Европы, где в 1/16 финала встретится с португальской "Бенфикой".

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В статье: Лига чемпионов Шахтер (Донецк)
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Комментарии (4)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
18.12.2019 в 13:03
І відразу Наперсточник бігом сплатить податки.
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0
-2
support (Kyiv)
18.12.2019 в 13:11
О , собака привет! Ты не сдох после Лугано все таки?
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+2
0
Tenma7 (Чернигов)
18.12.2019 в 12:58
Ну вот пусть теперь сурок посчитает, сколько просрал денег за три года непопадания в лч, из за своего жлобства хотябы тренера нормального нанять.
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+3
-1
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okolegko (Київ)
18.12.2019 в 13:12
Нехай порахує і зробить собі сепуку. Всі від цього лише виграють
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0
0

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