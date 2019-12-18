Стало известно, сколько удалось заработать донецкому Шахтеру в текущем сезоне Лиги чемпионов

Во время выступлений в групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2019/2020 "горняки" заработали суммарно 44,2 млн евро. Если бы "Шахтер" вышел в плей-офф главного клубного европейского турнира, то мог бы заработать еще как минимум 9,5 млн евро. Цифры выглядят следующим образом:

15,25 млн евро – обязательная сумма за участие в групповом этапе;

5,7 млн евро – за результаты на групповой стадии (2,7 млн евро за победу, по 900 тысяч за три ничьи и по 150 тысяч за два поражения);

23,3 млн евро – за место в таблице коэффициентов УЕФА.

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Напомним, "Шахтер" занял третье место в своем квартете, после чего автоматически отправился в Лигу Европы, где в 1/16 финала встретится с португальской "Бенфикой".