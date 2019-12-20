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Официально: Шахтер заработал в нынешней Лиге чемпионов 46,6 млн евро, Динамо - 5 млн

Лига Чемпионов
(1 голосов)

В УЕФА подводят итоги финансового года

Официально: Шахтер заработал в нынешней Лиге чемпионов 46,6 млн евро, Динамо - 5 млн
Новина українською

УЕФА опубликовал финансовый отчет по итогам Лиги чемпионов 2018/19. В организации подсчитали, сколько заработали клубы за полгода.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" заработал в турнире 44 миллиона, однако официальная цифра оказалась чуть большей.

"Горняки", которые заняли в своей группе третье место, получат от УЕФА 46,6 миллиона евро. Из них 14,5 миллионов - за попадание в групповой этап, 25,5 миллионов - за коэффициент клуба и 5,7 миллионов - за выступления в группе. Кроме того, учитывается местный ТВ-рынок, который принес клубу почти полмиллиона евро.

"Динамо" за участие в квалификационном турнире получило 5 миллионов евро. Также, по неофициальной информации, за участие в Лиге Европы киевляне получат чуть более 12 млн евро.

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В статье: УЕФА Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
УЕФА

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Комментарии (10)
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rjhxb61@ukr.net (киев)
20.12.2019 в 21:17
Гудок всегда тырит больше унитазников.
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simargl (Чернигов)
20.12.2019 в 20:51
Да уж..., только на пропой Игорек и заработал ... всех уволить , набрать циташвиль, боек, беседеных и фперет!!!
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0
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
20.12.2019 в 20:42
Кто как играл,тот столько и заработал. Всё логично.
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0
-1
avatar
Инспектор ( )
20.12.2019 в 20:32
Суркисы с Нацбанка выкачают пикетами
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0
0
pogora04 (Александрия )
20.12.2019 в 20:30
Теперь понятно откуда у Ахметова деньги на то, чтобы подставить легенду ДК - Беседина!!!
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+1
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
20.12.2019 в 20:43
Да,Ахметов лично это всё провернул
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+2
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.12.2019 в 20:49
ещё и занимать, наверное, пришлось)))
+2
-1
avatar
simargl (Чернигов)
20.12.2019 в 20:49
Я бы поправил Вас ... бессмертную легенду !!! Гордость миллионоф)!!!
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+1
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
20.12.2019 в 20:54
Гордость защитников сов
+1
-1
dimetradze (Кременчуг)
20.12.2019 в 20:22
Пускай Динамо на заработанные болельщикам валидола накупит,а то с такой игрой к следующему сезону и болеть некому будет
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