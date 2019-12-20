Официально: Шахтер заработал в нынешней Лиге чемпионов 46,6 млн евро, Динамо - 5 млн

УЕФА опубликовал финансовый отчет по итогам Лиги чемпионов 2018/19. В организации подсчитали, сколько заработали клубы за полгода.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" заработал в турнире 44 миллиона, однако официальная цифра оказалась чуть большей.

"Горняки", которые заняли в своей группе третье место, получат от УЕФА 46,6 миллиона евро. Из них 14,5 миллионов - за попадание в групповой этап, 25,5 миллионов - за коэффициент клуба и 5,7 миллионов - за выступления в группе. Кроме того, учитывается местный ТВ-рынок, который принес клубу почти полмиллиона евро.

"Динамо" за участие в квалификационном турнире получило 5 миллионов евро. Также, по неофициальной информации, за участие в Лиге Европы киевляне получат чуть более 12 млн евро.