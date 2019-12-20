Гасперини: Начал верить в то, что мы выйдем из группы, когда узнал, что сыграем с Шахтером и Динамо

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини рассказал о том, как команда выходила из группы Лиги чемпионов.

"Я начал верить в то, что мы выйдем из группы, когда во время жеребьевки нам в соперники достались "Шахтер" и "Динамо" (Загреб). С "Манчестер Сити" все было ясно – они были фаворитами и выходили из группы.

2019 год был необычным. Всегда хвалю своих футболистов. Они настоящие создатели всего этого. Они сделали нечто великое. Мы проиграли финал Кубка Италии, но нашли в себе силы и стали третьими в Серии А. Кубок - это хорошо, но мы должны верить в успех в чемпионате", - сказал Гасперини.

Напомним, что несмотря на два поражения в первых двух матчах группы, "Аталанта" смогла выйти в плей-офф Лиги чемпионов, обыграв в последнем туре в Харькове "Шахтер" (3:0), и заняв второе место.