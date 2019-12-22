Диего Коста успеет восстановиться к матчам 1/8 ЛЧ против Ливерпуля

Нападающий "Атлетико" Диего Коста продолжает процесс восстановления после перенесенной операции по удалению грыжи на шейном отделе позвоночника.

По информации Marca, форвард сборной Испании опережает график по восстановлению: ранее предполагалось, что он вернётся в строй в апреле, однако теперь его возвращение ожидается в первой половине феврале.

Таким образом Коста сможет принять участие в первом матче 1/8 Лиги Чемпионов против "Ливерпуля", который состоится 18 февраля на "Ванда Метрополитано".

За время своей карьеры в "Челси" Коста 6 раз противостоял "Ливерпулю", забив в этих встречах 2 мяча.