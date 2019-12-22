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Диего Коста успеет восстановиться к матчам 1/8 ЛЧ против Ливерпуля
Форвард может вернуться раньше, чем предполагалось изначально
Нападающий "Атлетико" Диего Коста продолжает процесс восстановления после перенесенной операции по удалению грыжи на шейном отделе позвоночника.
По информации Marca, форвард сборной Испании опережает график по восстановлению: ранее предполагалось, что он вернётся в строй в апреле, однако теперь его возвращение ожидается в первой половине феврале.
Таким образом Коста сможет принять участие в первом матче 1/8 Лиги Чемпионов против "Ливерпуля", который состоится 18 февраля на "Ванда Метрополитано".
За время своей карьеры в "Челси" Коста 6 раз противостоял "Ливерпулю", забив в этих встречах 2 мяча.