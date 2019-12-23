Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо - лучший украинский клуб в истории Лиги чемпионов
Киевляне находятся на 11-м месте, Шахтер - на 32-м
Официальный сайт УЕФА опубликовал рейтинг лучших клубов за всю историю Лиги чемпионов/Кубка чемпионов.
В нем оценивались выступления клубов с 1955 по 2019 год. За каждую победу в турнире клубу начислялось два очка, за ничью – одно. Также учитывались выступления в квалификации.
Лучшим клубом стал мадридский "Реал" (13 трофеев). Компанию "сливочным" в топ-3 составили "Бавария" и "Барселона".
Лучшим украинским клубом стало киевское "Динамо", которое к тому же является клубом с наивысшим рейтингом среди тех, кто ни разу не доходил хотя бы до финала турнира.
Донецкий "Шахтер" в рейтинге находится на 32-м месте, "Днепр" – на 173-м.
1. "Реал" (Испания) – 600 очков
2. "Бавария" (Германия) – 474
3. "Барселона" (Испания) – 446
4. "Манчестер Юнайтед" (Англия) – 374
5. "Ювентус" (Италия) – 349
6. "Милан" (Италия) – 314
7. "Ливерпуль" (Англия) – 289
8. "Бенфика" (Португалия) – 287
9. "Порту" (Португалия) – 277
10. "Аякс" (Нидерланды) – 266
11. "Динамо" (Украина) – 246
12. "Арсенал" (Англия) – 245
13. "Селтик" (Шотландия) – 236
14. "Интер" (Италия) – 219
15. "Челси" (Англия) – 214
...
32. "Шахтер" – 132
173. Днепр – 14
282. Заря – 5
333. Металлист – 3
344. Таврия – 3
Новости по теме
- 15:07 Зарубежные Диего Коста успеет восстановиться к матчам 1/8 ЛЧ против Ливерпуля
- 23:06 Зарубежные Гасперини: Начал верить в то, что мы выйдем из группы, когда узнал, что сыграем с Шахтером и Динамо
- 20:05 Зарубежные Официально: Шахтер заработал в нынешней Лиге чемпионов 46,6 млн евро, Динамо - 5 млн