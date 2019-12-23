Динамо - лучший украинский клуб в истории Лиги чемпионов

Официальный сайт УЕФА опубликовал рейтинг лучших клубов за всю историю Лиги чемпионов/Кубка чемпионов.

В нем оценивались выступления клубов с 1955 по 2019 год. За каждую победу в турнире клубу начислялось два очка, за ничью – одно. Также учитывались выступления в квалификации.

Лучшим клубом стал мадридский "Реал" (13 трофеев). Компанию "сливочным" в топ-3 составили "Бавария" и "Барселона".

Лучшим украинским клубом стало киевское "Динамо", которое к тому же является клубом с наивысшим рейтингом среди тех, кто ни разу не доходил хотя бы до финала турнира.

Донецкий "Шахтер" в рейтинге находится на 32-м месте, "Днепр" – на 173-м.

1. "Реал" (Испания) – 600 очков

2. "Бавария" (Германия) – 474

3. "Барселона" (Испания) – 446

4. "Манчестер Юнайтед" (Англия) – 374

5. "Ювентус" (Италия) – 349

6. "Милан" (Италия) – 314

7. "Ливерпуль" (Англия) – 289

8. "Бенфика" (Португалия) – 287

9. "Порту" (Португалия) – 277

10. "Аякс" (Нидерланды) – 266

11. "Динамо" (Украина) – 246

12. "Арсенал" (Англия) – 245

13. "Селтик" (Шотландия) – 236

14. "Интер" (Италия) – 219

15. "Челси" (Англия) – 214

...

32. "Шахтер" – 132

173. Днепр – 14

282. Заря – 5

333. Металлист – 3

344. Таврия – 3