Вальверде: В том сезоне у нас была невероятная Лига чемпионов, но мы встретились с Ливерпулем

Каталонцы не вышли в финал ЛЧ по итогам сезона 2018/19, так как "Ливерпуль" по итогам двух матчей полуфинала оказался сильнее. Слова тренера "сине-гранатовых" приводит Marca.

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"У нас была невероятная Лига чемпионов, но мы встретились с "Ливерпулем". На "Энфилде" моя команда имела шансы, но англичане забили быстрый гол, мы психологически сломались и подсознательно боялись повторения итога с "Ромой". В итоге, "Барселона" стала заложницей своей же слабости".

"Наш дух был сломлен, это сказалось на финале Кубка Испании с "Валенсией". Думаю, если бы мы обыграли "Ливерпуль", то добились бы успеха и с "Лос Чес" в решающем матче. Этот сезон команда начала не на самом высоком уровне, но сейчас "Барселона" вновь на вершине. Цель на следующий год – побеждать в каждом матче".