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Директор Манчестер Сити: В случае Зидана результаты говорят сами за себя, как и в случае Гвардиолы

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Ферран Сориано высказался о предстоящей встрече с "Реалом"

Директор Манчестер Сити: В случае Зидана результаты говорят сами за себя, как и в случае Гвардиолы
Новина українською

Исполнительный директор "Манчестер Сити" Ферран Сориано поделился мыслями насчет матча с мадридским "Реалом" в рамках 1/8 ЛЧ.

"В случае Зидана результаты говорят сами за себя, как и в случае Пепа. Пеп выиграл трофеи в Испании, Германии, Англии. Для меня Гвардиола – лучший тренер в мире, потому что он наш тренер.

Если посмотреть на качество состава, инвестиции, зарплаты обеих команд, то разницы между ними нет. Вряд ли у какой-то из команд есть большое преимущество, так что все будет зависеть от самих игр. Как это обычно бывает в ЛЧ, все может решить одна маленькая деталь, ошибка в защите или оплошность судьи.

Для "Манчестер Сити" очень важен определенный стиль игры, в то время как стиль "Реала" – выиграть любой ценой. При Зидане у них три победы в ЛЧ подряд. Такова реальность. Они выиграли ЛЧ трижды при Зидане и четырежды за пять лет. Разговоры о стиле игры прекращаются перед лицом таких фактов. "Манчестер Сити" верит в определенный стиль. Мы должны играть в своем стиле, и его основа должна оставаться неизменной, чтобы у нас все получалось. Нельзя терять его сущность.

Может, другие команды и готовы играть в нескольких стилях, но не мы", – рассказал Ферран Сориано.

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В статье: Зинедин Зидан Ферран Сориано Манчестер Сити (Англия) Реал (Мадрид) Пеп Гвардиола
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Источник:
Goal.com
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Комментарии (1)
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Суржику--бій (Краматорск)
28.12.2019 в 20:40
“Директор Манчестер Сіті: У разі Зідана результати говорять самі за себе, як і в разі Гвардіоли".Досягнення Зідана переконливо говорять самі за себе ,як і в Гвардіоли.Думаю,англійською мовою було сказане зовсім инше,а ви копіюєте північних "бездарей".
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