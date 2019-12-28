Вратарь Ювентуса Перин перейдет в Дженоа на правах аренды

По информации итальянского журналиста Николо Скира, "Дженоа" арендует голкипера "Ювентуса" Маттиа Перина.

Клубам осталось уладить последние детали аренды.

Напомним, 27-летний Перин ранее уже выступал за генуэзкий клуб. В текущем сезоне итальянский вратарь ни разу не вышел на футбольное поле в футболке "Ювентуса".

К голкиперу также проявляли внимание "Бенфика" и "Милан".