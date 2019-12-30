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Холанд, Родриго и Ольмо вошли в сборную открытий Лиги Чемпионов
Неплохая компания собралась
УЕФА продолжает подводить собственные итоги года. Сегодня они опубликовали сборную главных открытий прошедшего группового этапа Лиги Чемпионов.
Тут очень много ярких игроков - и Холанд, забивший сразу восемь голов, и Ольмо, который вел за собой "Динамо" Загреб, и Упамекано, который цементировал оборону "РБ Лейпциг". Целиком команда смотрится следующим образом:
#UCL breakthrough team of 2019— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 30, 2019
Standout player here is __________
Напомним, совсем недавно один из участников команды был подписан немецким грандом.