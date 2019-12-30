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Холанд, Родриго и Ольмо вошли в сборную открытий Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
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Неплохая компания собралась

Холанд, Родриго и Ольмо вошли в сборную открытий Лиги Чемпионов
UA-Футбол
Новина українською

УЕФА продолжает подводить собственные итоги года. Сегодня они опубликовали сборную главных открытий прошедшего группового этапа Лиги Чемпионов.

Тут очень много ярких игроков - и Холанд, забивший сразу восемь голов, и Ольмо, который вел за собой "Динамо" Загреб, и Упамекано, который цементировал оборону "РБ Лейпциг". Целиком команда смотрится следующим образом:

Напомним, совсем недавно один из участников команды был подписан немецким грандом.

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В статье: Родриго Кай Хавертц Лаутаро Мартинес Дайо Упамекано Ашраф Хакими Бенжамен Павар Алекс Мерет Сандер Берге Ренан Лоди Эрлинг Холанд Дани Ольмо
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