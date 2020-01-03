Киевский динамовец - на первом месте в рейтинге азиатских гвардейцев Лиги чемпионов

Узбекский экс-игрок киевского "Динамо" (1999-2009 годов) Максим Шацких сыграл наибольшее количество игр в Лиге чемпионов среди всех представителей Азии.

На его счету 69 матчей (вместе с квалификационным этапом).

На втором месте Парк Джи Сун (59 игр в ПСВ и "Манчестер Юнайтед"), третий - Сон Хин Мин (50 игр в "Байере" и "Тоттенхэме"), четвертый - Владимир Маминов (37 игр в российском "Локомотиве"), пятый - Синдзи Кагава (33 матча в Боруссии Д и "Манчестер Юнайтед").

Как сообщает FullSports, первое место среди азиатских футболистов в Шацких и по забитым голам в Лиге чемпионов. На его счету 23, в Сон Хит Мина - 19, а в Сардара Азмуна (3 место) - только 6.