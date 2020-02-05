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Билеты на матч Юношеской лиги УЕФА Динамо (Киев) – Динамо (Загреб) можно купить за 1 гривну

Лига Чемпионов
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Киевский клуб зазывает болельщиков на важный матч молодежной команды

Билеты на матч Юношеской лиги УЕФА Динамо (Киев) – Динамо (Загреб) можно купить за 1 гривну
Новина українською

Уже через неделю, в среду 12 февраля киевское "Динамо" U-19 в плей-офф Юношеской лиги УЕФА сыграет с "Динамо" загребским.

Изначально в продаже были билеты по цене в 10 гривен, однако сейчас киевский клуб снизил цены на билеты до символической 1 гривны.

Билеты на матч можно приобрести в кассах на Троицкой площади (возле станции метро "Олимпийская"), а также в кассах стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского. Кроме того, билеты будут в продаже на сайте Esport.in.ua.

Отметим, что эта стадия турнира из одной игры. Победителя соперники определят в Киеве, на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского. Игра начнется в 17:00.

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В статье: Динамо (Загреб) Динамо (Киев)
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