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Роналду: Когда я был маленьким мальчиком, то думал, что в 35 лет буду рыбачить на Мадейре

Лига Чемпионов
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На данном острове еще и дайвингом можно заняться

Роналду: Когда я был маленьким мальчиком, то думал, что в 35 лет буду рыбачить на Мадейре
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Португальский форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал о своих детских представлениях. Вчера, 5 февраля, у CR7 был День рождения. Цитирует футболиста A Bola. Напомним, Роналду – 5-кратный обладатель ЛЧ (1 раз в составе "МЮ" и четырежды – в "Реале"). Криштиану родился в городе Фуншал на острове Мадейра.

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"Когда я был маленьким мальчиком, то думал, что в 35 лет буду рыбачить на Мадейре. Но не с дорогой удочкой, а с ниткой, намотанной на палец. Мне и в голову не могло прийти, что я буду играть в таких клубах и выиграю то, что я выиграл в итоге".

"Шестой финал Лиги чемпионов? Это реально. "Ювентус" дает мне еще один шанс на этот титул. Мы знаем, что это сложный турнир, здесь много переменных, но у нас хорошая команда. Мы будем двигаться постепенно".

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Лига чемпионов
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