Роналду: Когда я был маленьким мальчиком, то думал, что в 35 лет буду рыбачить на Мадейре

Португальский форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал о своих детских представлениях. Вчера, 5 февраля, у CR7 был День рождения. Цитирует футболиста A Bola. Напомним, Роналду – 5-кратный обладатель ЛЧ (1 раз в составе "МЮ" и четырежды – в "Реале"). Криштиану родился в городе Фуншал на острове Мадейра.

"Когда я был маленьким мальчиком, то думал, что в 35 лет буду рыбачить на Мадейре. Но не с дорогой удочкой, а с ниткой, намотанной на палец. Мне и в голову не могло прийти, что я буду играть в таких клубах и выиграю то, что я выиграл в итоге".