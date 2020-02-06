Менье: ПСЖ не боится Холанда

Защитник "ПСЖ" Томас Менье высказал свое мнение о новичке "Боруссии" Эрлинге Холанде. Обе команде сыграют в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Опасаюсь ли я Холанда? Я пока что не очень хорошо его знаю. Не думаю, что "ПСЖ" нужно сильно его боятся. "Боруссия" забивает очень много голов, однако пропускает также немало.

Могу сказать одно - "ПСЖ" может обыграть любую команду. Лишь от нас будет зависеть, пройдем ли мы в следующий раунд", - цитирует футболиста портал Goal.

В стартовых четырех матчах за "Боруссию" Холанд забил 8 голов.