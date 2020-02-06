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Менье: ПСЖ не боится Холанда

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А возможно стоило бы

Менье: ПСЖ не боится Холанда
UA-Футбол
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Защитник "ПСЖ" Томас Менье высказал свое мнение о новичке "Боруссии" Эрлинге Холанде. Обе команде сыграют в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Опасаюсь ли я Холанда? Я пока что не очень хорошо его знаю. Не думаю, что "ПСЖ" нужно сильно его боятся. "Боруссия" забивает очень много голов, однако пропускает также немало.

Могу сказать одно - "ПСЖ" может обыграть любую команду. Лишь от нас будет зависеть, пройдем ли мы в следующий раунд", - цитирует футболиста портал Goal.

В стартовых четырех матчах за "Боруссию" Холанд забил 8 голов.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Томас Менье ПСЖ Эрлинг Холанд
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