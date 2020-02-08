Стерлинг может пропустить первую игру с Реалом

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не уверен, что вингер Рахим Стерлинг успеет восстановиться к первому матчу против "Реала" в Лиге Чемпионов.

Напомним, англичанин получил травму задней поверхности бедра на прошлой неделе.

"Это проблема для нас. Но также у нас была проблема с Илкаем Гюндоганом, когда он выбыл на шесть месяцев в первый год, и с Эмериком Лапортом, когда он пропустил четыре-пять месяцев в этом сезоне.

Это всегда становится проблемой, но что поделать. К сожалению, такие вещи случаются по ходу сезона. Время покажет. Конечно, ему потребуются недели, но что касается "Лестера" и "Реала", нам еще предстоит посмотреть", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.