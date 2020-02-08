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Кевин де Брюйне: Если вы хотите выиграть Лигу чемпионов, нужно побеждать команды, как Реал

Лига Чемпионов
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Бельгиец высказался о предстоящем матче 1/8 ЛЧ против "сливочных"

Кевин де Брюйне: Если вы хотите выиграть Лигу чемпионов, нужно побеждать команды, как Реал
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Хавбек "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне поделился мыслями о матче 1/8 Лиги чемпионов против мадридского "Реала".

"Что касается жеребьевки, не думаю, что нам могла бы попасться маленькая команда. Если вы хотите выиграть Лигу чемпионов, нужно побеждать лучших. Считаю, это те матчи, в которых ты хочешь играть. Вы хотите играть в Лиге чемпионов, чемпионатах мира, Евро и так далее. Очевидно, я не выигрывал ЛЧ. Возможно, подсознательно это то, чего мы хотим больше всего.

Но побеждать хочется везде: в Кубке Лиги, Кубке Англии, Лиге Чемпионов и даже на тренировках. Независимо от того, с кем играем, мы уважаем соперника. Именно так мы должны поступать в каждой игре. Даже в матче с "Порт Вейл" в Кубке Англии "Сити" выставил хороший состав, чтобы показать свой настрой на победу. Неважно, с кем мы играем и в каком соревновании. Мы всегда хотим побеждать", – рассказал Кевин де Брюйне.

Матч пройдет 26 февраля в Мадриде.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Реал (Мадрид) Кевин Де Брюйне
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Источник:
Sport360
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