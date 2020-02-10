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Эмери: Барселона смогла пройти ПСЖ лишь благодаря тому, что еще не было VAR

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Во всем виноваты судьи

Эмери: Барселона смогла пройти ПСЖ лишь благодаря тому, что еще не было VAR
UA-Футбол
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Экс-наставник "ПСЖ" Унаи Эмери вспомнил провальный матч против "Барселона" (6:1) и назвал главную причину поражения.

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"Мы прекрасно провели первый матч в Париже и смогли добиться уверенной победы. Однако мы вылетели лишь потому, что в тот момент еще не было VAR. Это было чисто судейское решение", - заявил тренер в интервью France Football.

Напомним, что в том году "ПСЖ" упустил преимущество в четыре мяча и покинул Лигу Чемпионов в 1/8 финала. В игре на "Камп Ноу" было назначенно два спорных пенальти, а также не зафиксирован фол на Ди Марии в штрафной площадке.

Сейчас Эмери находится без работы, так как был уволен из "Арсенала" в ноябре.

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В статье: Унаи Эмери Барселона ПСЖ
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Комментарии (1)
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ВітяДобрий ніч (Київ)
10.02.2020 в 18:55
Добре пам'ятаю цей матч. Суддя подлєц! Барселоні, навіть за кращих її часів, неодноразово допомагали арбітри в ЛЧ, а подекуди доходило навіть до абсурду. Коли барселонські захистники в волейбол грали, то судді сліпли
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