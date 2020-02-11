Из-за циклона матч Динамо в Юношеской лиге УЕФА был под угрозой срыва

Завтра в Киеве должен состояться домашний матч плей-офф Юношеской лиги УЕФА, в котором "Динамо" U-19 будет противостоять хорватский "Динамо" U-19 из Загреба. Еще сегодня матч могли перенести из-за непогоды, которая царит в Европе.

Ураган Киара (другие названия - Сабине, Эльза) заставил аэропорты по всей Европе внести коррективы в расписание полетов - перенесено немало авиарейсов.

В частности, отмечает Телеграм-канал Динамо Киев Inside, соперники из Загреба должны были прилететь в Киев еще вчера, однако до сих пор не смогли вылететь из Загреба. Их ожидают сегодня до конца дня.

По той причине речь шла о переносе времени или даты матча. Однако ФК "Динамо" сообщил, что игра таки состоится по графику - завтра, 12 февраля, в 17:00.