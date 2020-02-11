  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Из-за циклона матч Динамо в Юношеской лиге УЕФА был под угрозой срыва
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Из-за циклона матч Динамо в Юношеской лиге УЕФА был под угрозой срыва

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Добраться до Киева

Из-за циклона матч Динамо в Юношеской лиге УЕФА был под угрозой срыва
Новина українською

Завтра в Киеве должен состояться домашний матч плей-офф Юношеской лиги УЕФА, в котором "Динамо" U-19 будет противостоять хорватский "Динамо" U-19 из Загреба. Еще сегодня матч могли перенести из-за непогоды, которая царит в Европе.

Ураган Киара (другие названия - Сабине, Эльза) заставил аэропорты по всей Европе внести коррективы в расписание полетов - перенесено немало авиарейсов.

В частности, отмечает Телеграм-канал Динамо Киев Inside, соперники из Загреба должны были прилететь в Киев еще вчера, однако до сих пор не смогли вылететь из Загреба. Их ожидают сегодня до конца дня.

Читайте такжеБилеты на матч Юношеской лиги УЕФА Динамо (Киев) – Динамо (Загреб) можно купить за 1 гривну

По той причине речь шла о переносе времени или даты матча. Однако ФК "Динамо" сообщил, что игра таки состоится по графику - завтра, 12 февраля, в 17:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Загреб) Динамо (Киев) Юношеская Лига УЕФА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...