У Атлетико семь травмированных игроков перед матчем с Ливерпулем

Уже на следующей неделе начинается раунд плей-офф Лиги Чемпионов. Встреча "Ливерпуля" и "Атлетико" - одна из наиболее ожидаемых пар 1/8.

Однако далеко не все ждут с нетерпением встречи. Тренер "матрасников" Диего Симеоне с удовольствием перенес бы противостояние. За 7 дней до матча у него 7 травмированных игроков.

По тем или иным причинам в лазарете находятся Диего Коста, Жоау Фелиш, Альваро Мората, Сантьяго Арьяа, Хосе Мария Хименес, Эктор Эррера и Киран Триппье. Последний точно пропустит матч с англичаними, а вот у остальных (особенно у Хименеса, Фелиша и Косты) есть шанс восстановиться вовремя.

Отметим, что сейчас "Атлетико" находится на спаде, выиграв лишь один матч из шести последних.