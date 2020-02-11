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У Атлетико семь травмированных игроков перед матчем с Ливерпулем

Лига Чемпионов
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При чем, три из них в линии нападения

У Атлетико семь травмированных игроков перед матчем с Ливерпулем
UA-Футбол
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Уже на следующей неделе начинается раунд плей-офф Лиги Чемпионов. Встреча "Ливерпуля" и "Атлетико" - одна из наиболее ожидаемых пар 1/8.

Однако далеко не все ждут с нетерпением встречи. Тренер "матрасников" Диего Симеоне с удовольствием перенес бы противостояние. За 7 дней до матча у него 7 травмированных игроков.

По тем или иным причинам в лазарете находятся Диего Коста, Жоау Фелиш, Альваро Мората, Сантьяго Арьяа, Хосе Мария Хименес, Эктор Эррера и Киран Триппье. Последний точно пропустит матч с англичаними, а вот у остальных (особенно у Хименеса, Фелиша и Косты) есть шанс восстановиться вовремя.

Отметим, что сейчас "Атлетико" находится на спаде, выиграв лишь один матч из шести последних.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Альваро Мората Диего Коста Ливерпуль Хосе Мария Хименес Сантьяго Арьяс Киран Триппьер Эктор Эрнандес Жоау Фелиш
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