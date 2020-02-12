Сегодня Динамо U-19 стартует в плей-офф Юношеской лиги УЕФА

Команда 19-летних киевского "Динамо" первой из украинских команд проведёт официальный матч в 2020 году. "Бело-синие" сыграют в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА против загребского "Динамо".

Юношеская лига УЕФА - что это за турнир?

По сути, это аналог Лиги чемпионов для футболистов 19 и младше лет. В нём участвуют клубы, которые пробились в групповую стадию "взрослой" ЛЧ, а также победители внутренних чемпионатов 19-летних.

Украина в нынешнем сезоне, по традиции для последних лет, была представлена двумя командами: "Шахтёром" и "Динамо", которые шли разными ветками в этом тунире. "Горняки" вылетели по итогам группового этапа, а "динамовцы" прошли две стадии плей-офф и добрались до 1/16-й.

Что известно про "Динамо" Загреб U-19?

Не будем вдаваться в глубокие подробности жизни клуба. Из того, что произошло по ходу текущего сезона, - две встречи с донецким "Шахтёром" на стадии группового этапа. В Высоком на базе ОСК "Металлист" соперники завершили поединок вничью, а спустя две недели в Загребе победу праздновали хорваты 1:0.

Лучшим бомбардиром команды по итогам группового этапа стал Леон Шипош, который стал автором двух голов (оба в ворота "Ман Сити").

Как до 1/16 финала добралось "Динамо" и кто сыграет за киевлян?

Две предыдущие стадии плей-офф для себя "бело-синие" прошли достаточно легко. В октябре в двух встречах была разбита северомакедонская "Шкендия" с общим счётом 10:2. В ноябре пройден барьер в лице греческого ПАОК, но здесь события разворачивались интересней: после победы в первой встрече 3:0 киевляне "горели" по ходу второй 0:2, однако смогли восстановить паритет и сохранить жизнь в турнире на его вторую часть.

Наивысшее достижение "динамовцев" в турнире - проход одного "весеннего" этапа и вылет. Это произошло год назад, когда в 1/16 финала одолели "Ювентус", а затем вылетели от "Хоффенхайма".

В официальной заявке "Динамо" U-19 есть несколько футболистов, которые уже попадали в заявку на турниры главной команды: вратарь Руслан Нещерет, защитник Александр Сирота и полузащитник Георгий Цитаишвили, а Евгений Исаенко в прошлом сезоне дебютировал в основе киевлян.

Где и когда смотреть матч онлайн

Матч "Динамо" Киев - "Динамо" Загреб пройдёт в среду, 12 февраля и начнётся в 17:00. Поединок примет стадион "Динамо" в столице Украины. Известно, что билеты на игру продаются за 1 и 10 гривен.

В прямом эфире встречу покажет канал "Футбол2". Но самый удобный способ следить за матчем - текстовая трансляция на UA-Футбол здесь, вместе с которой вы не пропустите ни одного события на поле.