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После 3 месяцев отсутствия: Коста сможет выйти на поле уже в первом поединке с Ливерпулем?

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После 3 месяцев отсутствия: Коста сможет выйти на поле уже в первом поединке с Ливерпулем?
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Нападающий мадридского "Атлетико" Диего Коста полон желания сыграть в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов с английским "Ливерпулем". Диего сейчас проводит дополнительные тренировочные занятия, чтобы быть готовым к матчу, который состоится 18 февраля в столице Испании.

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По информации издания AS, несмотря на то, что 31-летний Коста возобновил тренировки после операции из-за грыжи межпозвоночного диска еще в прошлом месяце, экс-форварду "Челси" необходимо получить разрешение на участие в матче от медицинского штаба "матрасников".

В последний раз Диего Коста выходил на поле еще 10 ноября.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Коста Ливерпуль
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